Huawei turundusjuht: pole mõtet ohverdada oma arengut USA kaubandussõjale

Maailmas silmapaistvat rolli taotleva Hiina jaoks kujutab Huawei endast täielikult erakapitalile kuuluvat firmat, mis kehastab ühtaegu nii tehnoloogilist edu kui ka usaldusväärsust. Väited, et Huaweid võidakse kasutada teiste riikide või ettevõtete järele luuramises, samuti Hiina valitsuse tahte peale surumises, on ühtaegu nii valed kui ka ebaloogilised.