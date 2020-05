Ian Buruma: Hiina tõuseb esile, USA kui maailma liider käib alla

Selmet kasutada USA föderaalvalitsuse jõudu COVID-19 laastamistöö piiramiseks, raiskab Trumpi administratsioon aega ja energiat sellele, et süüdistada Hiinat viiruse levikus. Kui USA tahab Hiinaga maailma liidri rolli pärast võistelda, ähvardab Trump selle tuksi keerata.

Samal ajal kui Hiina valitsus jaotab mööda maailma pandeemiavastast varustust, katkestas Trump lennuühenduse Euroopaga, ilma et oleks sealseid liitlasi isegi hoiatanud. Märtsist alates on Hiina toetanud WHO-d 50 miljoni dollariga, aga Trump peatas WHO rahastamise, sest organisatsioon olevat Hiina mõju all.