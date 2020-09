Tegelikult ei maksa seda pahaks panna, sest enamik Euroopa roosat-karva erakondi ning nende vaateid edastavad väljaanded ongi traditsiooniliselt üritanud Iisraeli kasvõi sõnaliselt maatasa teha ja - mis eriti tüüpiline - süüdistada Iisraeli kõigis hädades, mille palestiinlased on oma kaela tõmmanud. Paradoks on see, et enamus aja jooksul on ülimalt võrdsust taotlevat Iisraeli juhtinud vasakjõud aga niimoodi, et luua poliitiline tasakaal Palestiina ja juudi-riigi vahel.