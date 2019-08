Igor Taro: me oleks maal hakkama saanud, kui poleks olnud üht pisiasja...

Ilma selle asjaoluta oli tegu ideaalse elukohaga nii meile kui lastele kasvamiseks. Palju ruumi. Kõik vajalik mõistlikus kauguses - poodi saab vajadusel ka kondimootoriga ja kooli samuti, kuigi buss oli nii hästi korraldatud, et me ei pidanud viimastel aastatel enam kunagi laste logistika pärast muretsema. Ja see on suur asi - linnapered kulutavad tunde selleks, et viia oma järelkasv kõiksugu huviringidesse. Meil oli see kõik olemas - hommikul liikusid lapsed koduväravast otse kooli ja tulid sealt pärastlõunal samamoodi tagasi, muusikakool ja kõik muu huvitegevus oli juba koolis korraldatud. See polnud aga sugugi kõik...

Polnud ühtki põhjust tõsiselt elukohavahetust kaaluda, kuigi internetiühendus on siin metsa vahel nagu ta on vahelduva eduga. Jõudsime kolmel korral õigeaegselt Põlva sünnitusmajja. See pidi oleme parim elukoht terveks eluks ja seda ta kindlasti ka on. Kui mitte üks pisike takistus, mis kõik meie aastatepikkused ponnistused lõpuks ära nullis.

Olgem ausad, senised regionaalsed toetusmeetmed on haledad... Valitsus kulutab eri programmidele sadu tuhandeid, aga kokkuvõttes - miljoneid eurosid. Ja mis on tulemus?

Sissetulek hea, kõik klapib

Lahendus oleks ilmne - renoveerimislaen! Ehita maja suuremaks, paigalda kaasaegsed tehnosüsteemid ja saad korraliku elamise, kus kõigile ruumi ja keegi ei pea olema talvel poole kohaga katlakütja. Oletame, et teil on laenu saamiseks piisav sissetulek ja pikk ajalugu kodupangas. Kuid kõik pole nii lihtne. On ikka see väike takistus, mis muudab kõik selle täiesti teisejärguliseks.

Teatud asutustele oli kõige selle väärtus võrdne või lähedane nullile. Mida nad teevad nende hindamisaktidega tõsise majanduskriisi saabudes, mille väärtus kahaneb paari kuuga väiksemaks, kui on nende väljatrükiks kasutatud paberi hind? Siis pole papist põllumajal suure linna piiril ka seda väärtust, mis on buumiaegadel paberile joonistatud. Rääkimata sellest, et formaalselt väärtuslikes piirkondades pole ka võrreldavat keskkonda - seal on kõik linna ebamugavused liiklusummikute ja lasteaiajärjekordadega, kuid maapiirkonna eelised loodusressursi ja keskkonna näol puuduvad.

Ütleme, et ongi kolme-nelja lapsega pere, kes on kusagil maal enda elu sisse seadnud või seadmas. Kolmanda sünniga need ruumiprobleemid ja eluaseme parandamisega seotud mured teravnevad - vanemad lapsed hakkavad just kooli sättima, ruumi napib jne. Oletame, et vanematel on juba 10+ aastat tööstaaži, korralik maksevõime, kuid puudub päranduseks saadud suure linnakorteriga võrreldav lisatagatis. Kui kahel täiskasvanul on pea ning käed-jalad otsas, laitmatu taust ja korralik haridus - kui suur on risk, et need inimesed jätavad oma kodulaenu välja maksmata?

Mis saab, kui ei maksa?

Okei, ettenägematuid olukord ikka juhtub. Vahel harva ebaõnnestuvad ka tublid laenuvõtjad, kelle riske hinnati madalaks. Nii võib ka sellel puhul juhtuda. Mis on aga siin oluline?