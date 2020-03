Iiris Saluri: gripihaigeid ei tohi unustada, nemadki vajavad endiselt abi

Lugesin kommunikatsioonieksperdi arvamust, et levinud on kahjulik müüt, justkui tapaks tavaline gripp rohkem, ja see takistab inimesi oma senist käitumist muutmast. Kui möödunud nädal raskeid juhtumeid juurde ei toonud, siis on selle hooaja kontol endiselt juba kümme gripist tingitud surma, kellest üks oli üheksakuune beebi, 19 intensiivravi vajanut ja üle 400 raskemalt põdeva inimese haiglas. Tänavu on väga leebe gripihooaeg.

Kindel on, et koroona lisandumise tõttu on vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed veel suurema löögi all. Küsimus on minu jaoks hoopis selles, kas gripisurm on odavam ja vähem väärtuslik kui koroonasurm. Kõlab irooniliselt, aga leian, et hoopis see on silmakirjalik, kui me ei muuda oma suhtumist haigena tööl käimisse või vanemaealiste kaitsmise vajadusse. Mitte piire pole vaja sulgeda, sest viirust ei huvita kaitseväe mundris mehed piiril, vaid on vaja luua turvaline kaitse vanemaealistele.