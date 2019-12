Illimar Lepik von Wirén: EKRE on kõige laastavam ja ohtlikum jõud pärast punaseid

Ühest küljest räägib EKRE, et tuleb seista Eesti iseseisvuse ja eestlaste heaolu ning julgeoleku eest. Teisalt tehakse pea kõik, et diskrediteerida Eesti mainet, õõnestada meie julgeolekut ning selle tagajärjel liigutada meid ka Venemaa mõjusfääri või hullemal juhul selle riigi füüsilisse koosseisu. Me isegi ei pea vaidlema selle üle, kas seda tehakse tahtlikult või teadmatult, sest tulemus on üks ja sama.

Üks asi on selge: Mart Helme ja EKRE jätkavad Eesti mainet kahjustavat retoorikat ja tegusid ning Jüri Ratas, kes iga hinna eest soovib hoida peaministrikohta, jätkab nende eest vabandamist. Kui midagi ei muutu praeguses võrrandis, siis jätkub ka status quo.