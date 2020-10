Üks põhjuseid, miks Eesti on pärast taasiseseisvumist õiges suunas liikunud, on seetõttu, et kõige tähtsamaks on seatud inimene ja tema heaolu ning riik on pigem taustal olnud toetusüksus, kes teeb nii palju kui vaja ning nii vähe kui võimalik. Riik on siiamaani usaldanud inimesi tegemaks õigeid otsuseid.