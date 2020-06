Indrek Saar: arusaam, et meessoost juhtidele on loomuomane töötajaid alavääristav käitumine, mida tuleks kaitsta, on jabur ja ohtlik

Seejärel saab anda ka hinnangu Aivar Mäe ja nõukogu tegevusele. Süüdistused on tõsised ja nii tuleb neisse ka suhtuda.

Kui vaadata selle loo kontekstis laiemalt mitmete avalikkuses sõna võtnud inimeste hoiakuid, siis teevad need muret. Tundub, et nii mõnegi arvates on elementaarne, et kollektiiv peab kohanduma ühepoolselt juhiga - tema iseloomu, huumorisoone, suhtlusstiiliga.

Ma olen alati vastupidi arvanud.

Mida arvab sotside juht Martin Helme kommentaarist?