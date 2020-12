Indrek Saar: Imre Sooääre tulek riigikokku aitaks teistelgi öelda referendumile "ei"

Sel nädalal tähistasime suure teatrimehe Voldemar Panso 100. sünniaastapäeva. Ratase valitsus on olnud kuude kaupa „sündmusele seljaga“, nagu teatrikoolis öeldakse. Nad justkui oleksid samal laval ja samas ruumis, kus sündmus toimub, aga nad väldivad hoolega selle märkamist. Täpselt selline näeb välja meie valitsuse käitumine tervisekriisis. Pidevalt vaadatakse vastupidises suunas, kuna Helmed on nagu mustkunstnikud tähelepanu võitmiseks uue triki välja mõelnud.

Esmaspäevaks peab Imre Sooäär otsustama, kas ta võtab vastu oma mandaadi Riigikogus. Imre võimalikku tulekut ja mitte tulekut on avalikkuses käsitletud põhiliselt abielureferendumiga seonduvalt. Tegelikkuses on tema otsusel, tulenevalt ajastusest, veel palju laiem võimalik tähendus.

Me teadsime juba suvel, et nakatumiste teine laine tuleb. Sügise alguses oli see ka kõikide numbriliste näitajatega tõestatud ja tänaseks oleme oma haigusnäitajatega purustanud kõik rekordid. Suvi ja sügis, kui oleks pidanud tegelema ennetamise ja uueks kriisiks valmistumisega jõllitati Helmete sõrmi ja kübaraid. Nüüd käiakse ringi ja mõmisetakse oma mitte midagi tegemise vabanduseks, et me ei taha ju kogu elu seisma panna ning ainuke süsteemne tegevus käib referendumiks valmistumisega.

Seepärast loodangi, et Imre tulek Riigikokku aitab ennast kokku võtta ka mitmetel teistel inimestel valitsusliidus ja öelda selge ei referendumile, et tegeleda tervise- ja majanduskriisiga.

Viktoria Ladõnskaja- Kubits, Üllar Saaremäe ja Siim Kiisler on oma selge sõna öelnud. See on julge ja väärib tunnustust. Kes veel võiksid aidata Eesti valitsusel ja Riigikogul rumalast referendumist loobuda ja tervisevaldkonnas lõõmavale tulekahjule keskenduda?

Miks mitte kunagised kooseluseaduse algatajad Enn Eesmaa ja Mailis Reps? Ka Andrei Korobeinik on varasemalt jätnud veendunud liberaali mulje, kui teda just ei peaks halvama riigikogu koha kaotuse hirm, mis näib sundivat Oudekki Loonet otsima vabandusi referendumi poolt hääletamiseks. Keskerakonnas on veel mitmeid inimesi, kes südametunnistuse järgi hääletades oleksid selle referendumi vastu. Imre Sooäärel oleks siinkohal tõesti võimalus „seestpoolt õõnestada“. Ma loodan, et ta kasutab seda võimalust ja tuleb jõuluajal ning lunastab oma erakonnalaaslaste patud..

Ja mine tea, ehk ka Mihhail Lotman ja Andres Metsoja ning veel keegi Isamaast saab julgust. Samuti Panso kooli lõpetanud Raivo Tamm saab kindlasti aru, mis tähendab sündmusele seljaga olemine. Mina usun jätkuvalt, et inimesed on head ja ka Riigikogus on üldjuhul inimesed.

Aga isegi kui kõik ülalmainitud surutakse maha ja pannakse hääletama “nii nagu peab”, on sotsiaaldemokraatidel jätkuvalt võimalus kasutada erinevaid seadusega opositsioonile antud võimalusi referendumiplaani peatamiseks, et Eesti saaks tõesti keskenduda praegu kõige olulisemale - inimeste tervisele, elude päästmisele, töökohtade säästmisele, meie riigi tuleviku kindlustamisele. Ja seda me ka teeme. Meie peale võite kindlad olla.