Hea muidugi, et valitsus ja peaminister on lõpuks ärganud ja midagi ka kuulda võtnud. Kahju, et nii hilja. Loodetavasti mitte liiga hilja.

Septembri keskel algatasime eelnõu, et haiguspäevi hüvitataks esimesest päevast alates, et inimesed ei oleks sunnitud tõbisena tööle minema. Järjekindlalt juhtisime valitsuse tähelepanu, et see on ajakriitiline ennetamaks suuremat haigestumist.