Indrek Saar: me ei taha taas mustvalget maailmapilti, sest see on üheülbaline, ebaõiglust tekitav ja tegelikult ka neetult igav

Empaatiavõime, oskus asetada end teise inimese rolli, näha läbi tema silmade on imeline oskus. Mõni võib ehk isegi öelda, et see on anne. Siiski ei tähenda see, et see oleks justkui midagi, mis kas on sulle emapiimaga kaasa antud või mitte. See on oskus, mis on arendatav ja see on võime, mille võib kaotada.

Muidugi on ka neid, kelle elu on kurjaks teinud. Vahel lihtsalt läheb nii ja vahel ei ole see sugugi mitte inimese enda valik, sest elu ongi tema vastu ebaõiglane olnud. Ja vahel oleme me kasvanud keskkonnas, kus on olnud keeruline mõista, et elus on palju värve, sest mõni neist on peitu pandud.

Minu lapsepõlves oli ka nii. Mustvalged olid fotod ja maailm. Värviline paistis elu Läänes, vabas maailmas: Soome televisioonis, sugulaste saadetud perepiltidel ja Burdas. Õnneks enam ammu ei ole, aga oli pikka aega. Väga suure osa minu vanemate ja vanavanemate elust. Aga me ei tahtnud, et see nii oleks, me tahtsime olla vabad ja vabaks me riigina saime. Me ei taha, et see jälle nii oleks.

Valitsuses on poliitiline jõud, mis surub meid tagasi sellesse must-valgesse pildialbumisse. Me ei taha, et me ennast ise taas mentaalselt okupeeriksime, oma empaatiavõime ja õiglustunde peitu paneksime. Me ei taha taas mustvalget maailmapilti, sest see on üheülbaline, ebaõiglust tekitav ja tegelikult ka neetult igav. Me oleme seda kogenud ja me teame, et see ei ole enam kunagi meie valik. Ärme lase seda endale peale suruda. Selleks tuleb öelda selge ja kõlava häälega välja, et me ei lase oma riiki tagasi lohistada aega, kus inimõigused ei kehtinud, demokraatia oli sõnakõlks ja armastuse ainus lubatud eesmärk oli toota riigile tööjõudu ning palavat armastust oli lubatud tunda vaid kodumaa ja partei vastu.

Me hoolime oma inimestest ja me tahame, et kõigil oleks võimalus olla õnnelik. Et kõigil oleks võimalik armastada ja olla armastatud ilma, et nad peaksid kogema ühiskondlikku hukkamõistu ja tagakiusamist. Et hoolimata sinu seksuaalsest sättumusest saaksid sa valida just sellise juriidilise vormi oma suhete korraldamiseks nagu sulle parim tundub. Et kõigil, kes soovivad, oleks võimalus abielluda. Õigus abielluda ja luua perekond on inimõigus.