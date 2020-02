Indrek Saar: presidendi kõne lõikas nagu skalpelliga

Mul on väga hea meel, et president juhtis tähelepanu sellele, kuidas me saaksime oma riiki muuta mitte ainult jõukamaks, vaid ka õiglasemaks ja hoolivamaks. Ülimalt asjakohane oli meeldetuletus, et tänased Vargamäe Andresed kannavad vastutust tulevaste põlvede eest. Teisisõnu on kõigil meil, aga iseäranis poliitikutel kohustus tegeleda meie keskkonda, meie planeeti puudutavate väljakutsetega. Et meie lapsed ei küsiks meilt, kuidas te julgesite.