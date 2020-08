Indrek Saar Tiido lahkumisest: valitsus lõhub meie diplomaatide aastakümnete pikkust tööd

Riigikogu liige ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar leiab, et Eesti suursaadiku Harri Tiido lahkumine on kõnekas hinnang tänasele valitsusele.

Suursaadik Harri Tiido on Eesti riiki esindanud läbi aastate ja nii kogenud inimese lahkumine saadikupostilt on kindlasti kaalutletud otsus.

Seda märgilisem see on, kui kogenud diplomaat ütleb, et meil on valitsus, kes teeb meie rahvusvahelistele suhetele pidevalt karuteeneid. Soomlased on meie lähim vennasrahvas ja suurim kaubanduspartner, meie majanduse areng on tihedalt seotud. Valitsustasandi suhete rikkumine mõjutab paratamatult kogu Eesti ühiskonna võimalusi.