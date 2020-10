Võiks oletada, et abielu üks suurimaid eesmärke (peale romantika) on võimalikult maksimaalse kaitse pakkumine lastele. Aga et ühiskondades, kus turvatunnet suudetakse tagada niigi, taandub ka abielu kui selline pelgalt majandusliiduks, deklaratsiooniks riigi ees. Või siis ei kohusta ühiskondlikud (kristlikud) moraalinormid „ups"-faktoriga eostatud lapse puhul kohe altari ette tõttama.