INFOLAENG JA KÜSITLUS | Kas tõesti vaktsineeriksite end koroona vastu, kui vaktsiin oleks olemas?

Gripivaktsiinid on olemas juba aastaid, aga huvi gripi vastu vaktsineerimise vastu on Eestis tagasihoidlik. Mullu vaktsineeris end 10% rahvastikust. Seegi oli 4-5 aasta taguse ajaga võrreldes suur edasiminek. Tõusu tõi see, et hooldekodude elanikke hakati gripi vastu vaktsineerima tasuta.