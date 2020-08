Pärnits kõneles laste vastu suunatud seksuaalvägivallast rääkides: „Eesti perekond on hetkel aga lapse ja ka täiskasvanud naise jaoks kõige ohtlikumaks paigaks.[---] Hetkel on seis selline, et traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikumaks kohaks. [---] Faktiks on, et enamus vägistajaid ning pedofiile on ohvri enda perest: nende isad, vennad või onud.“

Avame nüüd tänavu kevadel avaldatud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuringu, mille justiitsministeeriumi tellimusel tegi Eesti Uuringukeskus, küsitledes 558 noort vanuses 16-26-aastat.