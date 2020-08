Loomulikult saab selle eest tänada tõsiasja, et meil on olnud koroonasse haigestumist vähem kui mujal. Euroopa riikide majanduskasvu ja koroonaviirusse nakatumuse näitajate vahel on siiski vaid nõrk seos. Midagi on meie n-ö edu taga veel. Riigi abipakett? Väga võimalik, aga selle kohta pole Eurostat üle-Euroopalist võrdlust võimaldavaid andmeid veel kokku kogunud.

Igal juhul torkab järgneval graafikul silma, et Põhja- ja Balti mere maad on seni pääsenud märksa leebema majanduslangusega kui ülejäänud Euroopa, kuigi nii nende koroonavastastes meetmetes kui ka majanduse abipakettides on üksjagu erinevusi.