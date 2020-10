Õigusriigile on täiesti lubamatu, et siseministeeriumi ametnikud luuravad nende inimeste järele, kes soovivad oma nime muuta. Eesti pole selline riik, kus nuhitakse, kes kellega kokku elab ja ega elukaaslased juhuslikult samast soost ei ole. Sellest on vaid mõni samm niinimetatud ebasoovitavate registriteni.