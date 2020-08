Galina Timtšenkole tundub, et pärast kohutavaid 10. ja 11. augusti öid, kui Valgevene jõuametnikud peksid ja vahistasid inimesi, saatis Kreml sõnumi: pole vaja, las nad jalutavad veidi ja väsivad. Samasugust taktikat rakendati Habarovskis. Juba kuu aega on inimesed tänavatel, kuid mingit reaktsiooni ei järgne ja juba hakataksegi tüdinema. Kas tõepoolest lähebki nii? Kui ohtlikud on Valgevene sündmused Putinile?