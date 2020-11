Näeme nüüd, teise laine ajal vastuseisu, mida kevadel ei kohanud. Näiteks tuleb reedel maski kandmise kohustuse vastane meeleavaldus. Mis tundega seda vaatate?

Ma ootasin seda tegelikult. Kui inimestele tehakse kohustuslikuks midagi, mille üle on ühiskonnas kaua vaieldud, siis on ju loogiline, et neil tekib väga suur trots.