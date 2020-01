INTERVJUU | Põhja-Makedoonia asevälisminister: pettumus on tohutu

Andrej Žernovski kinnitab, et hoolimata liitumiskõneluste ärajäämisest pole neil varuplaani.

Kui reedetuna sel sügisel end Põhja-Makedoonias tunti, kui Prantsusmaa blokeeris Euroopa Liiduga liitumiskõneluste alustamise?



Ma ei kasutaks sõna „reetmine”, kuid pettumus oli suur. Me olime ju sellesse nii palju panustanud, isegi oma riigi nime muutnud. See oli väga raske. Kui me räägime emotsionaalsetest kategooriatest – nimi, lipp, territoorium –, siis neid on äärmiselt raske hallata. Kuid esimese valitsusena meie riigis saime sellega hakkama ning kokkulepe Kreekaga oli tohutu edu, eeskuju kogu Euroopale. Me ootasime positiivset märki.