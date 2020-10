Venemaal on küllalt levinud arvamus, et Vene armee on siin võimeline blokeerima Balti riikide ja NATO väeüksused ning enda kätte haarama kõik strateegilised objektid kolme-nelja tunniga. Kas seda räägitakse eestlaste, lätlaste ja leedulaste hirmutamiseks või on sellel reaalne alus?

Sellist seisukohta tõsiseltvõetavate ekspertide puhul ei kohta.

Nii et selline stsenaarium on ebareaalne?

Jah, Venemaal tehakse palju rumalusi, nii et välistada ei saa midagi. Näiteks 1994 üritati lühikese ajaga Tšetšeeniat hõivata.

Keegi tõsiseltvõetav pole sellest stsenaariumist rääkinud. Putin on küll kunagi öelnud, et Venemaa võib kiiresti Kiievi ja Thbilisi ära võtta, aga Balti riikide kohta pole keegi seda öelnud. Enam-vähem normaalsed inimesed Venemaal saavad pärast 2014. aastat aru, et pärast seda, kui Baltikumi paigutati NATO rahvusvahelised pataljonid, on NATO sunnitud Baltimaid kaitsma.

Kuidas teie hindaksite Balti riikide sõjavägede ja siin paikneva NATO kontingendi võitlusvõimet Moskvast vaadatuna?