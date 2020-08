Mis seisus on praegu Navalnõi?

Viimane, mida me teame, on see, et ta viidi kunstlikku koomasse, et ta saaks panna kunstliku hingamise aparaadi alla. Oleme ühenduses tema pressisekretäriga. Haigla peaarst ütles talle, et seisukord on väga tõsine.

Kui me mõtleme, kes võis talle mürki sisse joota, langeb esimene kahtlus muidugi Kremlile - kui mõelda, kasvõi juhtumitele Londonis. Inimese mürgitamine on lihtne. Kuid miks just praegu?