Irja Lutsar: koroonavaktsiin sel aastal ilmselt turule ei jõua

1. Tegemist on koronaviirusega, mis geneetiliselt on kõige lähedasem SARS-koronaviirusele.

2. Koronaviirused on teada/tuntud hingamisteede haiguste tekitajad inimesel.

3. SARS-2 algperemeheks on nahkhiired, aga ilmselt on ka vaheperemees.

4. Haigus sai alguse Hiinast ja haiguse kolle oli Hubei provintsis Wuhani linnas.

5. Haigus levib inimeselt inimesele, kuid tervete viiruse kandjate osatähtsus haiguse levitamisel on siiani ebaselge. Haige inimese on nakatusohtlik vähemalt nädala, kui mitte kauem. Põhineb kahe inimese viiruskoopiate dünaamilisel uuringul.

6. Teised haiguse leviku teed (näiteks õhu kaudu on võimalikud).

7. Üks haige võib nakatada 2-4 isikut.

8. Wuhani provintsis, kus elab 60 miljonit inimest ja mis oli veebruari lõpu seisuga täielikus karantiinis, on 80 000 haigestunut (arv sisaldab nii laboratoorselt tõestatud kui kliinilise kahtlusega haigeid). Seega nakatunute % on 0,1.

9. Kruiisilaeval Diamond Princess oli 3700 inimest koos meeskonnaga, kes olid laeval karantiinis kaks nädalat. Nakatumise seisukohalt väga soodne olukord. Nakatus 691 inimest (18,7%).

10. Haiguse kliiniliseks väljenduseks on respiratoorsed sümptomid. Surmapõhjuseks ennekõike raske kopsupõletik ja täiskasvanute respiratoorse distressi sündroom (ARDS).

11. Suremus on praeguse seisuga 3,3%. Suremus on piirkonniti väga erinev. Siinkohal esitatud suremus ainult riikide kohta, kus on üle 100 haigusjuhu (26.02.2020):

a. Hiina - 3,5% (Hubei provints 4,9%, mujal Hiinas oluliselt madalam)

b. Diamond Princess laev - 0,5%

c. Lõuna Korea - 1%

d. Jaapan - 1,2%

e. Itaalia - 3,4%

12. Surnutest väljaspool Hiinat on valdav enamus eakad raskete põhihaigustega inimesed.

13. Spetsiifilist viirusvastast ravi pole, kuid kliinilised uuringud käivad. Siiski ägedate viirushaiguste puhul, vastupidiselt kroonilistele viirushaigustele, pole viirusvastased vahendid raskete tagajärgede vältimisel siiani väga efektiivseks osutunud.

14. Vaktsiini pole, kuid eile teatati kahe potentsiaalse vaktsiinikandidaadi olemasolust ning tõenäoliselt aprillis algavatest esimestest inimuuringutest. Sellel aastal vaktsiini turule vaevalt et oodata on.

15. Sarnaselt SARSiga on rohkelt haigestumisi tervishoiutöötajate hulgas, ehkki WHO ei ütle, et tervishoiutöötajatel on suurem risk.

16. Kas haiguse leviku vältimisel on efektiivsem Hiina meetod (täielik ja väga range karantiin koos nakatunute isoleerimisega haiglasse) või jaapanlaste variant (tegelemine raskete haigetega, testimine vaid haiguse kahtluse korral ning kodune karantiin, mitte hospitaliseerimine), näitab aeg.

17. Worldometer andmetel on sellel aastal surnud COVID-19 haigusesse 2765 inimest ja sesoonsesse grippi 75097 inimest (26.02.2020).

18. Andmed muutuvad kogu aeg, aga laias laastus on muutusi viimase kuu jooksul vähe.