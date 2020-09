Riigikaitse ei koosne ainult soomukitest, vaid selle väärtust näeme igas kriisiolukorras. Nägime seda ka kevadel, mil kaitsevägi pakkus Eesti ühiskonnale olulist tuge, välihaigla, töökäte, piirivalve ning maskivarude näol.

Need asjad ei tekkinud üleöö. See on pikaajaline planeerimine ja investeering, mis tagas vajaliku toe ja abikäed kriisiolukorras. Rahandusminister on korduvalt öelnud, et tema ei näe vajadust suuremahuliste kärbete järele riigieelarves. Miks peaks siis riigikaitse olema ainuke valdkond, kus ta kokkuhoidu plaanib?