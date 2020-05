Viimaks on saadud niikaugele, et laual on pakett, mis nagu viiks meid sammukese lähemale föderaalsele Euroopa Liidule. Eesti skeptiline rahandusmister tahab referendumit ja föderalist Yana Toom ütleb, et ta on kahe käega poolt.

Kas ühine laenuvõtmine tähendab tõesti nihet Euroopa Liidus föderaliseerumise suunas?