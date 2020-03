Iti Aavik: tõestasime, et suudame maailma ootamatult välja lülitada. Teeks nüüd järgmisena sama kliima päästmiseks!

Olen töötanud aastaid eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust kestlikumast maailmast. Kokkuvõtvalt oleme püüdnud erinevatel viisidel rääkida sellest, et meil ei ole planeeti B, et meie ressursid saavad otsa ja on seejuures ebaõiglaselt jaotatud. Et kliima muutub ja võime 50 aasta pärast seista olukorra ees, kus Saksamaa on muutunud kõrbeks.