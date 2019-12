Jaak Madison Kaljulaidi intervjuust: elust irdunud sisutühi pooltund

Sisulisuse poolelt ei saa aga kõrgelt hinnata Kaljulaidi vastuseid. Kaljulaid esiteks üritab inkrimineerida Eesti inimesi, kes ei ole nõus muutmaks ühiskonna alustalaks olevat perekonnamudelit läbi kõikide vähemuste ja omamoodi inimeste esiletõstmise ja eriõiguste nõudmise ning maksumaksa raha eest ülalpidamise. Ta väitis, et see on põhiseaduse vastane põhiseaduse paragrahv 12 mõttes ning selle alusel ta ka täna jäi oma intervjuus süüdistuse juurde, et vabariigi valitsus on ohuks põhiseaduslikkule korrale. Mainin ära, et kõige kompetentsem peaks olema põhiseaduslikkust hindama riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, mitte Kersti Kaljulaid.

Teiseks ta ei suutnud adekvaatselt aru saada sotsiaalsetest ja majanduslikkest probleemidest, mis kaasnevad põlevkivitööstuse hävitamisega, kuna Euroopa Liidus on lahti läinud hüsteeria teostamaks utoopilist kliimapoliikat. Seda usku paistis olevat ka Kaljulaid.