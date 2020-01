Jaak Roosaare: kuidas teenida lillegi liigutamata päevaga üle 115 miljoni?

Ja mida täpselt selle summa teenimiseks teha oli vaja? Suurt mitte midagi – vajutada paar korda buy nuppu ja siis rahulikult muude asjadega tegeleda ning Apple saatuse pärast mitte stressata. Ahjaa, lisaks laekus aasta jooksul veel ligi 800 miljonit dollarit dividendi ka.

Paneb mõtlema või mis? Enamik meist ei teeni isegi terve oma elu jooksul 115 miljonit. Ilmselt isegi meie suguvõsa ei teeni nii palju. Eesti kogu ettevõtlussektor teenis 2018. aastal kasumit 3 miljardit dollarit. Ehk siis 15 korda vähem kui Buffetti Berkshire´i oma Apple ostudelt. Mõtleme nüüd, kui palju on vaja investeerida, ehitada, stressata, manageerida, motiveerida ja müüa, et isegi 100 miljonit teenida. Aga passiivse aktsionärina võid samal ajal rattaga metsas istuda või kontoris Coca-Colat luristades aastaaruandeid lugeda.

Olen nõus, et Apple ja Berkshire näide on veidi ekstreemne, viidatud artikli põhjal peetakse seda investeerimise ajaloo kõige tulusamaks tehinguks. Aga mõtteainet siin on kõigile.

Kui ikkagi Sinu ettevõtte kasumimarginaalid on kehvad ja on vaja teha suuri investeeringuid, siis ehk on ratsionaalsem investeerida hoopis börsil kaubeldavatesse ettevõtetesse ja lasta neil tööd teha?