28. septembril Moskvas esitletud Aleksandr Djukovi raamat „Residendid teatavad. Dokumendikogumik poliitilisest olukorrast Lätis, Leedus ja Eestis augustist 1939 kuni augustini 1940” ei sisalda üllatusi, vähemalt Eesti kohta. Tegemist on Nõukogude välisluure Tallinna residentuuri materjalidega, mis asuvad Eesti rahvusarhiivis, on nüüdseks digiteeritud ja kõigile huvilistele ilmavõrgus kergesti kättesaadavad. Oma töödes on neid kasutanud vahest kümmekond Eesti ajaloolast.

Esitlusel väitis Djukov, et väljaanne võivat oluliselt muuta meie ettekujutust Baltimaade sündmustest. Veronika Krašeninnikova, Vene informatsiooniagentuuri Rossija Segodnja nõunik ja Venemaa välispoliitiliste uuringute ja algatuste instituudi peadirektor, teatas koguni, et need dokumendid „ei jäta Nõukogude okupatsiooni ja anneksiooni versioonist, mida Balti riikide poliitikud ja propagandistid püüdlikult esitavad, kivi kivi peale”.