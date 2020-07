Kuidas reageerib Isamaa, ootame ära. Aga Keskerakond vaatab kujunenud olukorrale mõistva kaastundega. Tõepoolest, aga miks ei võiks nüüd Martin Helme juhtimise alla läinud erakonnast tulla 2023 järgmine peaminister, kui seda peale rahvuskonservatiivide endi tahaks ka Eesti rahvas? Tehku proovi! Kõik teevad, miks mitte nemadki. Seda ambitsiooni kandis arvatavasti nii Artur Talvik kui Andres Herkel Vabaerakonnast, täna Eesti 200st Kristiina Kallas, Kaja Kallase Reformierakonnast rääkimata.

Samas pani EKRE end keerulisse seisu. Probleem pole mitte piibellik, et parem käsi ei tea, mida vasak teeb. Probleem seisneb just selles, et üks käsi ajab üht, teine teist asja – ning mõlemad teavad teineteisest.