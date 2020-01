Jaanus Karilaid pensionireformist: liigkasuvõtmisele ja röövmajanduse ripatsile pannakse Jüri Ratase juhtimisel piir!

Tollane sotsiaalminister Eiki Nestor ja rahandusminister Siim Kallas kuulasid, aga sulgesid kriitikaga ees kõrvad. Meie esindaja kõneles 2001. aasta septembrikuus, et kogumispensionide eelnõu lahendab eelkõige finantsturgude arenguprobleemi, mitte pensioniprobleemi, ning Keskfraktsioon mitte mingil juhul seda eelnõud toetada ei saa. Tsitaadi lõpp. 19 aastat on möödunud ning kommertspankade negatiivne hoiak on igati mõistetav. Ka nö kingituse tegija Reformierakond koos oma tolleaegse väikese satelliidiga, kes nüüdseks on muundunud sotsiaaldemokraatideks, on täna mõistetavas vaenulikus kaevikusõjas. Vigade tunnistamine ongi raske, veel raskem on aga pankadele tehtud kingituse ära võtmine.

Nüüd, kui kommertspankadelt võetakse hõlptulu ja usaldatakse oma kodanikku, teevad reformierakondlased poliitilist hädakisa. Kokkuvõtteks. Tänane valitsus ei aja ühe erakonna nii öelda kitsast poliitikat. Alkoholiaktsiisi langetus pole EKRE oma ja tänane eelnõu pole Isamaa oma, vaid see kõik on ühistöö ja saab võimalikuks just kolme erakonna liidus. Kõikide osapoolte energia, teadmised ja vastutus. Me teeme täna midagi olulist, midagi positiivselt ülimalt võimast. Ekspankur Indrek Neivelt on öelnud, et tänane pensionifondide reform on kui pärisorjusest vabanemine üle 200 aasta tagasi. Nõustun. See on liberaalse maailmavaate üks nurgakividest – suurendada inimese valikuvabadust.