Eesti kõrgeim võim on rahvas. Kahjuks ei ole riigikogu siiani usaldanud rahvast endale riigipead valima. 2016. aasta presidendivalimised ning seda ümbritsenud segadus on selgelt näidanud, et valimiskord vajab muutmist.

Rahvale tuleb anda õigus presidenti otse valida. Rahva poolt valitud president omaks suuremat mandaati ning julgeks senisest enam seista rahva eest, kui vajadus selleks peaks tekkima. Aeg, mil president erakondade tagatubades kokku lepitakse, peab jääma möödanikku.

Ka erinevad arvamusküsitlused on läbi aegade näidanud, et suurem osa Eesti kodanikest toetab presidendi otsevalimisi.