Oletasin, et see võib kujuneda katsumuseks, ent ikkagi osutus see oodatust hullemaks. Olgu öeldud, et edastasin juba tookord eesti.ee haldajatele ja arendajatele oma mõtted, mis võiks teisiti olla, et see keskkond oleks kasutajasõbralik. Jagan neid nüüd ka lehelugejatega, seda enam, et minister e-riigile restardi välja kuulutas.

Selleks, et dokumenti eesti.ee kaudu teisele eraisikule allkirjastamiseks esitada, peab praegu teadma tema isikukoodi. Hea, kui seda varasemast tead.