Kui su elu kardab päevavalgust, kui sa häbened seda ning sinu pale avalikuks tulek teeb sulle korvamatut kahju, on matt lähedal.

Tippjuht peab olema korralik inimene, kuigi enamus karismaatilisi juhte omab mõnd häirivat puuet, mistõttu tema vaenlased teda korralikuks pidada ei saa ega taha. Omad ja kasusaajad annavad andeks, isegi soosivad ja õigustavad. Kuni pettuvad nemadki ja ründavad, nagu on tavaline erakondades.

Avalikkuses on palju silmakirjalikkust, me kõik oleme vend Johannest parafraseerides joodikud, vargad, liiderdajad, laiskvorstid ja taignapead. Oma juhtidele me aga endaga sarnast käitumist ei luba. Liidrid käigu nööri mööda, isegi kui meie püherdame poris. Härjale on palju rohkem lubatud kui Jupiterile.