Janek Mäggi: Mart Helme sillutab Martin Helmele teed peaministriks saamisel. Teda hindavad kõrgelt ka reformierakondlased

Mart Helme sillutab Martin Helmele teed peaministriks saamisel. Tema taandumine on 2023. aasta Riigikogu valimiste avakahuripauk.

Martin Helme eelis on ideoloogiline fundamentalism, samal ajal kui konkurentide liidrid ei pea ideoloogiat millekski. Ta teeb, mida usub, kuigi suur osa eestimaalastest temaga samas paadis ei ole. Erakonna esimeest on vaja vahetada nüüd, sest Riigikogu valimiste eelroog on kohalikud valimised.