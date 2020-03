Janek Mäggi: olukord on nii s**t, et isegi ei väeta. Püsime mõistuse juures?

Mis siin ikka pikalt jaurata. Lennartmerilikult – seis on sitt. Kogu maailma tervis, eriti vaimne tervis, on tuksis. Vanad inimesed surevad, noored jäävad tööta, üks otsus on hullem kui teine, sest iga otsust mõjutab kedagi väga negatiivselt, meeleolu on mudas.

Kui korra näoraamatus naeratad, kirjutab tubli eestlane, et sinusugused tuleks maha lasta. Paned mõne pildi üles, et oled veel elus, küsib keegi, et kuidas sa julged.

Palju on kangelasi, kes teevad tööd, peamiselt avalikus sektoris. Erasektor laiskleb (loe: ei tee midagi, sest pole midagi teha), langetab palku, sest paremat võimalust ei pruugi lähiajal tulla. No või siis laseb lihtsalt lahti. Töötute armeega saaks sügisel maha pidada väikese võiduka sõja suure depressiooni vastu.