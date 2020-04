Kuidas korraldada õppetöö, kohandada keskkonda õpilase individuaalsust arvestades, tagada tugisüsteemid, koostada individuaalseid õppekavasid, õpilasi hinnata, õppekavas nõutavad tulemused saavutada?

On olnud kaasava hariduse vastaseid, kes arvavad, et erivajadusega õpilastele on õigem õppida erikoolis, sest tavakoolidel pole ei vastava väljaõppega õpetajaid ega ka tugispetsialiste.

Ometi näeme nüüd meie kõigi kogemuse pealt, kui tähtis on individuaalselt läheneda igaühele. Kas annab see vajaliku tõuke ka erivajadustega lastega arvestamiseks?