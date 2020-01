JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Andres Parmas: öeldakse, et jänes šampust ei joo, ja ma otsustasin, et jänes ma ei ole

Seda ta minult ei küsinud, aga keeruline poliitiline olukord ja kogu see asiotaaž ei tee iseenesest lihtsate ja huvitavate pakkumiste kaalumist kahtlemata kergeks. Ei saa öelda, et minister pidi mind ära rääkima. Ta küsis, kas ma oleksin valmis kandideerima, võtsin väikese mõtlemisaja. Mõtlesin siis asjad läbi – kas olen valmis tulema turvalisest kohtukabinetist välja ja seisma silmitsi tundmatute ohtudega. Öeldakse, et jänes šampust ei joo, ja ma otsustasin, et jänes ma ei ole.

Poliitiline õhustik selle ametikoha ümber on olnud nii terav, et kujutan ette, Aeg võis teilt küsida nagu Jüri Ratas Kaimar Karult – saate ikka üldse aru, millesse end mässite? Kuidas ta teid ära rääkis?

Olen vaadetelt konservatiiv, sellega väljendasin oma konservatiivset maailmavaadet. Olin erakonnas tavaline lihtliige, ühtegi ametisse ma seal ei kandideerinud. Olin lausa nii tähtsusetu liige, et kui Raivo Aeg tegi mulle ettepaneku riigi peaprokuröriks kandideerida, siis küsisin, kas sellest ei või tekkida probleemi, et olen Isamaaliitu kuulunud – ja talle tuli see üllatusena, ta ei teadnud sellest midagi.

Lärmama ei hakanud keegi. Meil oli ka sellest postitusest juttu. Ütleme, et see sõnakasutus ei olnud kõige õnnestunum.

See on kuhugi kadunud.

Aus vastus on see, et olen tõesti kunagi sellise postituse teinud, aga kuidas see minu ajajoonelt ära kadus, on ka mulle müstika. Ma ei tea, et oleksin selle kustutanud.

Olete ennast ekspressiivselt väljendanud Keskerakonna suhtes. Ei saa vastu panna kiusatusele see seisukoht ette lugeda: „Sõbrad, see on Keskerakond: kohukesed, korruptsioon igal tasandil, broilerluse üks kesksem taimelava, ebaaususe ja valelikkuse verstapost, võimetud enda väärtegusid omaks võtma ja sigatsemisest loobuma, Vene võimudega lipitseja”. Täpne diagnoos ju, miks te selle Facebookist ära kustutasite?

Sellele küsimusele on mul täna võimatu vastata. Olen hetkel kahe tooli vahel, päriselt kohtunik enam ei ole, aga teenistuskohustusi riigi peaprokurörina veel täitma asunud ei ole. Mul puudub vajalik informatsioon, et sellele küsimusele vastata.

Martin Helme on viidanud, et teie proovikiviks saab uurimise alustamine või mittealustamine VTA suhtes listeeriaskandaalis. On uurimise algatamist oodata?

Ei saaks öelda, et üks oleks teisest tähenduslikum. Mõlemad on kahtlemata olulised. Küsimus ei ole ju selles, et ma peaksin kedagi rahuldama või kellelegi meeldima. Oluline on oma asja ajada hästi ja usaldusväärselt, et mõlema silmis ära teenida – kui mitte armastus, siis vähemalt lugupidamine.

Jah. Eluaegne amet on kohtunikele üks viimaseid garantiisid, mis neil peale palga on veel üldse alles jäänud. Eripensionid ja pikem puhkus on kadunud. Eluaegne ametissenimetamine on kohtunike puhul kriitilise tähtsusega nende sõltumatuse säilitamise huvides. Kohtuniku amet nõuab teinekord ebapopulaarsete otsuste tegemist, julgust minna vastuollu poliitikute ja ühiskonna soovidega. Selle tagamiseks on vaja, et kohtunik ei peaks kartma selle pärast, mis saab tema ametikohast näiteks kuue kuu pärast.

Ühte tahaksin selgituseks öelda. See ei puuduta mitte Lavly Perlingu isikut, vaid peaprokuröri institutsiooni kui sellist. Praegu on Eestis võimalik, et kui peaprokuröri ametiaeg lõpeb, siis saab ta jätkata ka teisel ametiajal. Mulle tundub olevat hea plaan see, et peaprokurör saab tegutseda ainult ühe ametiaja. Võib-olla võiks ametiaeg olla pikem kui viis aastat. See aitaks vältida poliitiliste tõmbetuulte kätte jäämist ja ka seda, et inimene tahab tagasivalimise ootuses kellelegi meeldida või vältida keerulisi küsimusi.

EKRE on oma seisukohti selles asjas väljendanud. Ma ei leia, et peaksin nende seisukohtadega diskuteerima hakkama. Ma olen selle lihtsalt teadmiseks võtnud. Koalitsioon tegutseb konsensuse alusesel, ühele koalitsioonipartnerile tundus, et see ei ole hea, kui Perling jätkab – siis on nii.

(Naerab.) Eks igal inimesel ole oma arusaamad ja eelistused. Ma ei ole kunagi varjanud, et liberaalid ei ole minu eelistus – ei Keskerakonna ega Reformierakonna näol, olen vaadelt konservatiiv. See postitus ei olnud ka mõeldud avalikkuse jaoks, nagu seda on juba peaaegu poolteist kuud tiražeeritud. See oli minu mõtteavaldus kinnisel kontol, mis ei ole avalikult kättesaadav.

Vastupidi, see on päris täpne.

Edgar Savisaar saab vastse kohtuotsuse taustal taas kinnitada, et ta on puhas nagu prillikivi. Üksainus kohtualune sai tingimisi karistuse, teised väljusid kohtusid puhaste kätega. EPL leidis juhtkirjas, et see on prokuratuuri tegemata töö. Teie hinnang?

Tegemist on esimese astme kohtu lahendiga, mille puhul ei ole valmis veel isegi kohtu motiveeritud otsus. Kohtu põhjendused ei ole täies mahus veel teatavaks saanud. Seetõttu on vara rääkida sellest, mida võib prokuratuur olla valesti teinud. Juhtivprokurör Taavi Pern on kinnitanud, et selle vaidlusega minnakse edasi ning maakohtu otsus ringkonnakohtus vaidlustada.

Põhiseaduse mõtte järgi peab kohtupidamine olema avalik, ometi on see ajakirjanduse jaoks järjest enam suletud. On see tendents, mida viimastel aastatel on võinud täheldada, teie hinnangul õigustatud?

Ei saa öelda, et kohtumenetlus oleks järjest suletum. Vastupidi, hoopis avalikkuse pealetung kohtumõistmisele on olnud palju suurem. Kohtupidamise avalikkus on klassikaliselt tähendanud seda, et kohtuistungile võib kohale tulla, see on avalik. Igaüks võib kuulata, mis kohtuasja peetakse ja kuidas.

Varem võis ajakirjandus kohtuprotsesse ka kajastada.

Probleem on selles, et tehnika areng võimaldab kohtusaalist edastada otsereportaaži. See on hoopis midagi muud kui need võimalused, mis on klassikaliselt avaliku kohtupidamise juures olnud. See on problemaatiline. Kui räägime pikematest kohtuasjadest, siis ei ole enam võimalik kohtupidamist jätta kohtusaali, kus pooled saavad kohtu ees segamatult ja mõjutamatult tõendid välja tuua ning neid arutada. Kui tunnistaja on ütlused andnud ja need ilmuvad viie minuti pärast kuskil portaalis, siis järgmine tunnistaja ei tule kohtusse enam puhta lehena.

Nii et teie arvates on kajastamise keelamine õigustatud?

Otsereportaažide mittevõimaldamine on vältimatu, et tagada erapooletut ja ausat kohtumõistmist.

Mati Alaveri kohtuasja materjalide salastamine on õigustatud või mitte?

Mul on väga raske mõista, miks neid materjale peetakse vajalikuks salajas hoida. Seda ütlen kõrvalvaatajana, tuleb rõhutada.

Rahapesu ja majanduskuriteod saavad teie prioriteediks. Rahapesu kriminaalasja vedav Marek Vahing läks aga isapuhkusele. Ikka veel pole teada, kes asub tema asemel seda vedama?