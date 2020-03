Jevgeni Ossinovski: kui juba maskide teemal vassitakse, miks peaks siis riiki üldse usaldama?

Praegusel ajal ei ole hullemat kui udutav kommunikatsioon. "Ärge kandke maske, kuna need ei aita, aga meedikutel on neid väga vaja." No kas keegi peaks seda uskuma? Kui meedikutel on väga vaja, siis küllap nad ikka kaitsevad.

Praeguses nakkustõrje etapis on vaja, et iga inimene usaldaks riigi poolt antud soovitusi. Ja aus ning avatud kommunikatsioon on kõige olulisem usalduse tekitaja. Paanikat külvab justnimelt see, kui inimesed hakkavad kahtlema riigi poolt edastatava sõnumi usaldusväärsuses, tõesed sõnumid (isegi kui olukord on raske) loovad usaldust. Ja kui sel teemal juba kahtlast juttu räägitakse, siis miks peaks usaldama riiki isolatsioonireeglite jm osas?