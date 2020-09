Mina isiklikult ei toeta kriisimeetmena maksude langetamist. Käibemaksu langetamine ei pruugi restorani- või hotellisektorit aidata, kui see ei too kaasa lisanõudlust nende teenuste vastu. Praegu on raske näha, kust selline suur lisanõudlus võiks tulla, kui turistid Eestit ei külasta.

Ise toetan riigi abi andmist sellistele sektoritele, mis on kriisis kannatada saanud ja mis on Eestile olulised kui kriis saab läbi. Restorani- ja hotellisektorid on hea näide sellistest sektoritest. Need on põhimõtteliselt ekspordisektorid, mis suures osas müüvad teenuseid välismaale.

Kas pragune laenupoliitika võib Eestile tuua Kreeka olukorra?