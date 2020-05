Oma 22. mail avaldatud vastulause esimeses lõigus väidab Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja, et liit pole kehtivate metsaraiumise piirangute kaotamist nõudnud, kuigi tegelikult on nende soov mustvalgel kirjas MAK 2030 visioonis.

Kuid mida on sel kõigel pistmist meie puidutööstuse ja metsandusega?

Süüdlane leitud - ürask!