Nädalavahetusel ilmus Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti artikkel, mis kommenteeris Euroopa Rohelise pealinna tiitlist ilma jäämist ja kutsus linlasi mõtteviisi muutma. Linnapea leiab, et “Rohelise pealinna tiitel ei ole lõpp-peatus vaid üks peatus paljudest.”

Miks oleme aga oma peatusest juba nii mitmel korral mööda sõitnud? Kas asi on ainult meie nõukogude pärandis ja mõtteviisides, mis sellest johtuda võivad?

Vaatame korraks, mida Prantsusmaa linn Grenoble tegi, et seekord auhinna oma kotti pani. Linn oli pingereas pea igal puhul esikohal või jäi teiseks, näiteks vaid õhukvaliteedi tõttu oli 18-nest linnast kolmandal kohal.