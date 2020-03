Jufereva-Skuratovski professorile: Lasnamäe ei muutu venelinnaks

Ennekõike seetõttu, et jõukad ja vaesed inimesed kolivad elama eri linnaosadesse ning eemalduvad üksteisest aina rohkem ja kiiremini. Kõige muret tekitavam on tema arvates see, et segregatsioon süveneb ka rahvuslikul alusel. Ehk venelased kipuvad elukoha valikul eelistama Lasnamäge ja Väike-Õismäed, eestlased seevastu Kesklinna, Põhja-Tallinna ja Kristiine piirkondi.

Kas on Lasnamäe elanikud suutelised oma „saatust” väärama? Ja mis võim neid ikkagi seal kinni hoiab?

Autor pakub – vaadake, mis juhtus kurikuulsa Majaka tänavaga. Või on see ikka nii julgustav eeskuju?

