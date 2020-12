Ei, abielureferendumi korraldamise vastased ei eita demokraatiat, vaid püüavad seda kaitsta. Meenutagem 2012. aasta novembris sündinud kodanikualgatuslikku pöördumist Harta 12, milles 17 aktiivset kodanikku juhtisid tähelepanu Eesti riigi juhtimise kitsaskohtadele. Harta 12 väitis, et kui kodaniku ainus võimalus poliitikat mõjutada on iga nelja aasta tagant toimuvad valimised, siis on demokraatiast järele jäänud tühi kest.