Pered tahavad lapsi, reeglina rohkem, kui neid tegelikkuses sünnib. Uuringud näitavad, et hirm võimetuse ees viie- või kuueliikmelist peret üleval pidada, on üks olulisemaid takistusi, miks meie ühiskonnas on vähe kolme-nelja lapsega peresid. Vanematoetused aitavad peresid väikelaste eest hoolitsemise perioodil. Kuid uue probleemina on pead tõstnud takistused kodulaenu saamisel.