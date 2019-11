JUHTKIRI | Ka Järvik on tagasiastumiseks küps

Rahandusminister Martin Helme ütles hiljuti, et väga üheselt mõistetava avalikkusele valetamisega vahele jäämine lõpetab poliitiku karjääri väga kiiresti ja väga karmilt. Selle ütluse ajendiks olnud Kert Kingo ministrikarjäär lõppeski. Aga valitsuses on veel üks minister (kui Helmesid mitte arvestada), kes on vahele jäänud vassimisega listeeriaskandaalis. See on maaeluminister Mart Järvik.

Järviku juhtum on isegi tõsisem kui Kingo oma. Kingo valetas kellegi elu mitteohustavas nõuniku palkamise küsimuses, Järvik aga vassib elusid ohustava listeeriaprobleemi asjus. Nimelt väitis Järvik möödunud kuul mitmel pool, et ametnikud pole andnud talle listeeriajuhtumite kohta täit infot. Kui see oleks tõsi, oleks väga halb, sest nõnda oleks ministril keeruline adekvaatselt täita oma tööülesandeid, mille hulka kuulub ka toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamine.

Paraku on palju tõendeid, mis viitavad, et ministrit ei ole infosulgu jäetud. Minister on osalenud kohtumistel (sh loo epitsentris, M.V.Wooli kalatööstuses toimunul), kus räägiti listeeriaprobleemist. Tema nõunik Urmas Arumäe on osalenud listeeriat puudutavatel aruteludel. Veterinaar- ja toiduametile (VTA) on ministri nimel saadetud kiri küsimustega listeeria kohta ja VTA on neile vastanud.

Järviku käitumise motiivid on segased, aga see ei tohiks saada tema tagasiastumisele takistuseks. Kaalul on inimeste elu ja tervis.

Kas Järvik ei ole ministriametis adekvaatne, sest ei pea meeles, kus ta on käinud ja mida talle on räägitud? Kas ta püüab ennast ebameeldivast listeeriateemast distantseerida? Kas ta sulges probleemi tõsiduse ees silmad, et M.V.Wooli kaitsta?