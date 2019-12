JUHTKIRI | Lõppeva aasta pooltäis klaas

„Minu meelest on inimesed ju üldiselt head,” ütles president Kersti Kaljulaid ajal, mil nii mõneski pühadelauas hoiti hinge kinni ja suud koomal, et poliitiliste erimeelsuste tõttu mitte riidu kiskuda.

Paljud Eesti Päevalehele kaastööd teinud autorid on pidanud lõppevat aastat eriti polariseerivaks ja tüliderohkeks. Vaevalt õnnestus ühelgi Eesti elanikul eri tasandite konflikte täiesti eirata. Siiski jääb 2019. aasta meist maha paljude saavutuste ja rõõmude poolest rikkana. On ju teada tõsiasi, et rõhuasetuse määrame me ise: klaas on kas pooltühi või pooltäis.

Meil on põhjust olla uhke oma noorte harituse ja mõtlemisvõime üle, ometi tembeldatakse neid, kes hiljuti PISA testidega ilma tegid, hallis argipäevas kibestunult lumehelbekesteks. Kritiseerimine ja tunnustuse puudumine on üks eesti rahva vaimse hoiaku suuremaid puudusi. Patsutagem parem noortele ja nende õpetajatele õlale.

Rallisportlaste ja kergejõustiklaste suursaavutusi ei sea kahtluse alla isegi kõige virilam internetikommentaator. Medalite ja karikatega ei vaielda – ja neid meie pisiriigi jaoks lõppeval aastal jagus.

Kuigi kultuuri rahastamise pärast võib samuti kirglikult riidu minna, ei jäta kedagi külmaks, kui meie aasta suurfilm „Tõde ja õigus” rahvusvahelisi ekraane vallutab ja Oscari poole püüdleb. Oli edukas filmiaasta.

Eestlasi ühendasid muu hulgas heateod. Mõtleme korraks Annabelile, kes tänu kaastundlikele annetajatele praegu rõõmsalt kodus kosub. Mõtleme vähiravifondile ja patsientidele, kes ilma abistajateta ei oleks võib-olla enam elus. Need on asjad, mis ei küsi vanust, sugu, aastaaega, erakonda ega maailmavaadet. Need on lihtsad, siirad ja omakasupüüdmatud heateod.