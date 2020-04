Jürgen Ligi lisaeelarvest: Ratas noogutas meile kaasa, aga pärast suunas sadu miljoneid laenuraha ikka vasakule

Kirjeldasime ära ka kokkuleppe sisu: kiired ja täpsed meetmed töökohtade ja ettevõtete alles hodmiseks, sissetulekute ja likviidsuse säilitamiseks. Kõik üksmeeles Eesti Panga ja rahvusvaheliste ekspertide soovitustega. Ratas noogutas.

Väga nõus oleme Töötukassa, Haigekassa ja Kredexi meetmetega ja arvame, et seal on raha pigem liiga vähe planeeritud, pikemas vaates KOVde toetamise ja investeeringute kiirendamisega.

Tulemus on, et kriisimeetmetega segi otsustas valitsus sadu miljoneid laenuraha suunata eesmärgist täiesti mööda, mitte sihtida murekohti erapooletult, vaid osta kokku huvigruppe. See on kriisi kuritarvitamine olukorras, kus valitsusele on avatud piiramatu arve ja me oleme sellega nõus. Mage.