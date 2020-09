Varasemalt on valitsused häbenenud rumal olla ja valetada, ning ennast on võetud ikka aruandekohustusliku poolena. Valitsuse aruandluse adekvaatsus pole uudishimu, vaid ühiskonna turvalisuse küsimus. See peegeldab nende enda adekvaatsust ja motiivide ausust.

Esimese infotunni valdav teema oli Helme-Freeh afäär ja opositsiooni kogutud tunnistused ning dokumendid selle kohta. Totter oli Ratase vastus juba põhiküsimusele, miks sõlmis Helme lepingu bürooga, kelle huvid on olnud samas asjas Eesti omadega nähtavas vastuolus.

Ka peaminister on oma monoloogis ehmatavalt ebaloogiline ja ei arene. Ta kordab oma väiteid nädalate viisi vaatamata ümberlükkamisele.